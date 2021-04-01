Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı
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Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı

Eskişehir'de dünden beri yer yer etkili olan yağmur, kendini hissettiren soğuk ve puslu havanın ardından sabaha karşı başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri tamamen kapladı.

Eskişehir'de dünden beri yer yer etkili olan yağmur, kendini hissettiren soğuk ve puslu havanın ardından sabaha karşı başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri tamamen kapladı.

Eskişehir'de soğuyan havalarla birlikte çiseleyen yağmur, yüksek mahallerinde 1 Nisan şakası gibi kar yağışına dönüştü. Gece yağmurla başlayan ve sabaha karşı kara dönüşen yağış geniş bir alanı beyaz örtü ile kapladı. Hava sıcaklığın gece zaman zaman eksi seviyelere, sabah saatlerinde ise 1 derece olarak seyrettiği kaydedildi.

Kar yağışı ve soğuyan havayla birlikte etkili olan yoğun sis görüş mesafesini de oldukça düşürdü. Sabah araçlarıyla seyreden vatandaşların düşen görüş mesafesinden dolayı dikkatli seyrettikleri ve ulaşımda zorluk yaşadığı gözlemlendi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı
Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı
Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı
Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı
Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı
Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı
Eskişehir'de 1 Nisan şakası gibi kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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