Eskişehir'de 1 lira 50 kuruş!
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Eskişehir'de 1 lira 50 kuruş!

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Eskişehir'de 1 lira 50 kuruş!

Pandemi nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü hatırlatan Başkan Büyükerşen, Fırıncılar Odası'nın da özel sektördeki pide fiyatının tespitinde, aynı hassasiyeti göstereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Halk Ekmek tarafından üretilen Ramazan Pidesi'nin geçen yıl 2 Lira olan fiyatının, ekonomik sıkıntılar içinde bulunan vatandaşlarımızın durumunun dikkate alınarak, bu yıl 1 Lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, hijyenik ortamda üretilen pideleri bu Ramazan ayında da uygun fiyattan Eskişehirliler ile buluşturacak. Gerek pandemi süreci, gerek içerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünün altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bu sebeple Halk Ekmek Tesislerinde üretilen Ramazan pidesini, vatandaşlara en uygun fiyattan ulaştıracaklarını açıkladı. Başkan Büyükerşen "Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal yardımlarımız ve projelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında da hemşehrilerimizin aile ekonomilerine destek sağlayabilmek için Halk Ekmek Pide fiyatımızı 1 Lira 50 Kuruş olarak belirledik. 280 gram olarak üretilecek Ramazan pidesi haftanın 6 günü 48 büfemiz aracılığıyla vatandaşlarımıza sunulacaktır." dedi.

Vatandaşların içerisinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önünde bulundurarak Fırıncılar Odasına çağrıda bulunan Başkan Büyükerşen "Ramazan ayı kardeşlik ve dayanışma ayıdır. Pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süredir büyük sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımızın, bu anlamlı ayda sofralarına bereketi hep beraber getirebiliriz. Bu sebeple 3 Lira olarak belirlenen pide fiyatlarını Fırıncılar Odamızın tekrar gözden geçireceğine inanıyor, fırıncı esnafımızın da Eskişehirlilerin yüzünü güldürmek için bu konuda destek olacaklarını umuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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