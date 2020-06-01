Eskişehir'de 1 kişiyi yaralamaktan gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı
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Eskişehir'de 1 kişiyi yaralamaktan gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı

Eskişehir'de çıkan tartışmada 1 kişiyi tabanca ile yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 1 kişiyi yaralamaktan gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı
01.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:00

Eskişehir'de çıkan tartışmada 1 kişiyi tabanca ile yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple C.Y., S.P. ve B.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.Y.'yi tabanca ile yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden S.P. ve B.K., Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde araç içinde kullandıkları silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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