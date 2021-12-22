Eskişehir'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi - Haberler
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Eskişehir'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

Eskişehir'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sahte içkiden zehirlenen 42 yaşındaki Ömer Y., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındığı öğrenilen şahsın sahte içki yapımında da kullanılan metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Olay hakkında soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Y.'nin metil alkolü nereden temin ettiğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

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