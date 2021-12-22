Eskişehir'de 1 kişi, metil alkol zehirlenmesiyle hastanelik oldu - Haberler
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Eskişehir'de 1 kişi, metil alkol zehirlenmesiyle hastanelik oldu

Eskişehir'de 1 kişi, metil alkol zehirlenmesiyle hastanelik oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, sahte içki içen Ömer Y. (42), metil alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, sahte içki içen Ömer Y. (42), metil alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ömer Y., dün gece alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Y., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içki içtiği tespit edilen Ömer Y., hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım servisine alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Ömer Y.'nin metil alkol zehirlenmesi sonucu yoğun bakım tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve alkolü nereden temin ettiğine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.


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