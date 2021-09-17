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Eskişehir'de 1 DEAŞ şüphelisi yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de 1 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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