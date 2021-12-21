Eskişehir'de "terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasını önleme bürosu" kurulacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasını önleme bürosunun kurulacağı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, terör suçları, hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş, kaçakçılık, yasa dışı bahis ve malvarlığı değerlerine karşı işlenen birçok suçun ceza soruşturması kapsamında bu tür suçları işlenmesi ile elde edilen kara paranın aklanmasının engellenmesine yönelik adım atıldığı belirtildi.

Terörün finansmanını önlemek ile suçluların işledikleri söz konusu suçların ilgili kanunlar çerçevesine öngörülen cezalar dışında bu suçlardan elde edilen kazanç ve gelirlere el konulması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sadece terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasına dönük bir önleme bürosunun kurulmasına verildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, terör suçları, hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş, kaçakçılık, yasa dışı bahis ve malvarlığı değerlerine karşı işlenen bir çok suçun ceza soruşturması kapsamında bu tür suçları işlenmesi ile elde edilen kara paranın aklanması ve terörün finansmanını önlemek suç faillerinin işledikleri bu tür suçların Türk Ceza Kanunu kapsamında öngörülen cezalar haricinde ayrıca bu suçlardan elde edilen kazanç ve gelirlere el konulması ve müsaderesi içinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sadece terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasını önleme bürosu kurulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör suçları, hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş, kaçakçılık, yasa dışı bahis ve malvarlığı değerlerine karşı işlenen birçok suçun ceza soruşturması kapsamında bu tür suçları işlenmesi ile elde edilen kara paranın aklanması ve terörün finansmanını önlemek suç faillerinin işledikleri bu tür suçların TCK kapsamında öngörülen cezalar haricinde ayrıca bu suçlardan elde edilen kazanç ve gelirlere el konulması ve müsaderesi içinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde sadece terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasını önleme bürosu kurulması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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