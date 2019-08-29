KKömürlü Termik Santral'ler Alpu ovasında Obruklar oluşturuyor!

29.08.2019 14:57

Konya yöresinde 600 adetin üzerinde oluşan obruklar son zamanlarda oluşmaya başlamıştır. Özellikle Sivrihisar Sığırcık ve Kaldırım Mahallelerinde halkın gizlemesine rağmen görülen 6-7 adet obruğun olduğu tespit edilmiştir.

Yeraltısularının fazla kullanılması sonucu seviyelerinin düşmesi ile boşluklar üzerlerinde bulunan toprağı taşıyamamakta ve çökmeye neden olmakta ve obruklar oluşmaktadır.

Alpu'da kurulması düşünülen Kömürlü Termik Santral'de yer altı sularını hoyratça kullanacağından dolayı Santral kurulması durumunda Alpu ovasında da Obruklar oluşacaktır.

Eskişehir Çevre Koruma ve GeliştirmeDerneği olarak Sivrihisar 'da yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda ; vahşi sulamanın ve kaçak kuyulardan yer altı sularının bilinçsizce ve hoyratça kullanılması sonucunda yer altı su rejiminde baş gösteren değişiklik neticesinde tarlaların ortalarında obruklar oluştuğu gözlenmiştir.

Fazla su tüketimi olan yonca, ayçiceği, mısır, şekerpancarı ekiminin fazlalaşması sonucunda ( 1999 yılında 880 dekar mısır ekilirken 2018 yılında 100.000 dekar mısır ekilmiştir.)yer altı suları kontrolsüz biçimde tüketilmiştir.

Sivrihisar Kaldırım Mahallesinde 900 civarında trafo ve yer altı su pompaları vardır. Normal şartlarda 500 metre ara ile ve izne tabi olarak açılması gereken yer altı su kuyularıhemen hemen 50 metre de bir izin alınmadan açılmış olup ; yer altı suları bu şekilde bilinçsizce tüketilmiştir. Yörede 20 sene evvel sulak ve sazlık olan yerlerin şu anda tamamen kuruduğu görülmüştür.

Böyle devam etmesi durumunda ; 5 - 10 yıl içerisinde bölgede obruklarhızla artacak ve tarlalar kullanılamayacak duruma gelmekle birlikte Sivrihisar Sığırcık mahallesi yakınından geçen Ankara – İzmir ( YHT ) Yüksek Hızlı Tren Hattı da bundan etkileneceğinden dolayı yetkilileri bu hususta şimdiden uyarıyoruz. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği olarak bu bölgede çiftçilerin bilinçli olmasıvesulamanın kontröllüyapılması gerektiği vurgulanmakta olup bu konuda sorumlu tüm kurum ve kuruluşların en kısa sürede her türlü tedbiri almasının zorunlu olduğunu vurgulandı.

Kaynak: Bültenler