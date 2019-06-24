Eskişehir çok özel eserler kazandı

Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Galerisinde gerçekleştirilen sergiye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Evren Olcay, festivalde eserlerini sunan sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Evren Olcay "Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Ahşap Heykeller Festivali kapsamında sanatçılarımız bir çok güzel eseri Eskişehir'e kazandırdı. Şehrimizin hem kültürel hem turistik gelişimine katkı sunan bu festivaller belediyemiz bünyesinde devam edecektir. Festivalimizde bizlere katkı sunan tüm sanatçılarımıza ve festivalde emeği geçen Odunpazarı Belediyesi personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir'in kültür sanatın başkenti olduğunun altını çizen Yılmaz Büyükerşen, "Eskişehir bambaşka bir heyecan kazandı. Müzeler dışında belediyemiz kültür sanat sokakları da yapıyor biliyorsunuz. Eskişehir başlı başına müzelerin olduğu ve sanat aktivitelerinin yapıldığı ender ve en zengin şehirlerden biri olacak. Ahşap heykel festivali Türkiye'de ilk olarak Eskişehir'de başlamıştır. Odunpazarı Belediyesi aynı zamanda cam sanatlarını da geliştirmeye çalışan bir belediye. Şehrin turistik eşya üretiminde çok önemli bu cam festivali. Eskişehir bu anlamda değer kazanan başlı başına bir şehirdir. Ben bu festivale katkı sunan herkese, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından festivalde yapılan eserlerin bulunduğu sergi gezildi.

Kaynak: Bültenler