Eskişehir çinli öğrencilerin yamaç paraşütü keyfi

29.08.2019 11:21

Çinli öğrencilerin yamaç paraşütü keyfi

Türk Hava Kurumu ve Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi Teşkilatı (IACE) işbirliği ile Eskişehir'e gelen 17-22 yaşlarındaki 8 Çinli öğrenci, bir haftalık teorik eğitimin ardından 250 metrelik yükseklikten ilk yamaç paraşütü atlayışlarını yaparak uçuş yapmanın keyfini yaşadı. Çinli öğrencilerin grup lideri Zhu Xiujie yamaç paraşütünün çok heyecan verici olduğunu ifade ederek, 'Uçuş sırasında hissettiklerimiz tarif edilebilenin ötesinde. Çok güzel, ilginç ve heyecan vericiydi. Böyle uçuşlar için şansım olsaydı, Çin'e döndüğümde de buna devam etmek isterdimö dedi.

Türk Hava Kurumu (THK) ve Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi Teşkilatı (IACE) işbirliği ile Çin'in farklı şehirlerinde yaşayan 17-22 yaşlarında 8 öğrenci, yamaç paraşütü eğitimleri almak için Eskişehir'e geldi. THK'nın İnönü ilçesinde bulunan Türkkuşu Havacılık Merkezi'nde 1 hafta süreyle teorik yamaç paraşütü eğitimi alan Çinli öğrenciler, hava kontrolü, yamaç paraşütü katlama, toplama ve kontrol, güvenli iniş teknikleri öğrendi. Pratik eğitimlerini ise yaklaşık 250 metre yüksekliğindeki tepelerden atlayış yaparak tamamladı. Eğitmenler eşliğinde sorunsuz bir atlayış gerçekleştiren öğrenciler, İnönü ilçe manzarası eşliğinde yamaç paraşütüyle uçuşun keyfini ilk kez yaşadı. Havada büyük heyecan yaşayan öğrencilerin uçuş anları da aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

THK eğitmeni Mevlüt Hoyraz, Çinli öğrencilerin yamaç paraşütü eğitimi almasının pilot uygulama olduğunu söyledi. Öğrencilerin 1 haftalık eğitimlerinin ardından atlayış yaptığını kaydeden Hoyraz, 'Çinli öğrenciler eğitimlerinin ardından atlayış yapacak duruma geldi. Bugün itibariyle uçuşlarını başlattık. İlk kez böyle bir faaliyet yapıyoruz. Oldukça başarılı görünüyor. Çok istekli ve başarılılar. Bu program kapsamında hava öğrencilerinin yurt dışına göndererek dışarıdan bilgi edinmelerini, yabancı öğrencilerin ise ülkemize gelip Türk havacılığını tanımalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çinli öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri ve eğitimleri pilot bir uygulama. İlerleyen yıllarda inşallah geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz. Ülkemizin gerek coğrafi koşulları gerekse eğitim potansiyeli yamaç paraşütü alanında çok başarılı. Bu durum Uluslararası Havacılık Federasyonuna gönderdiğimiz pilot kayıtlarında da zaten çok net bir şekilde görülüyor. Federasyonun vazgeçilmez bir üyesiyiz. Oldukça iyi gidiyor. İlişkilerimiz çok güzel. Bu kapsamda Çin'in talebini doğal buluyorumö dedi.

Eğitmenlerden Arif Kemal Buhara da öğrencilerin kendi dillerinde ve görsel olarak çeşitli simülatörlerle eğitim aldıklarını ifade ederek, 'Yamaç paraşütü başlangıç eğitim programımıza tabi oldular. Eğitimde yöntem zenginliğine giderek gerek görsel gerekse kendi dillerinde videolar ve eğitim simülatörlerimizle çalışmalarımızı sürdürdük. Kendileriyle iletişim kurmak için Çince temel terimleri de öğrendik. 'Koş, hızlı koş, sağ freni çek' gibi terimleri hem Türkçe hem İngilizce hem de Çince iletişim kurabiliyoruz. Beklediğimizin üzerinde başarı gösterdiler. Öğrendiğimiz kadarıyla kendileri zaten Çin'de seçilmiş öğrencilerö şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE OLMAK BÜYÜK FIRSAT'

Çinli öğrencilerin grup lideri Zhu Xiujie (28), Türkiye'de bulunmalarının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi

'Türkiye'yi çok sevdim. Çok güzel ve ilgi çekici bir ülke. Benim dışımda diğer öğrenciler de Türkiye'yi çok sevdiler. Yaklaşık 2 hafta buradayız. Uçuşumuz çok güzeldi. Pek çok Çinli böyle bir fırsatı yakalayamaz. Çin'deki öğretmenlerimiz de bizim bu noktaya gelmemiz için çok çaba harcadı. Uçuş sırasında hissettiklerimiz tarif edilebilenin ötesinde. Çok güzel, ilginç ve heyecan vericiydi. Böyle uçuşlar için şansım olsaydı, Çin'e döndüğümde de buna devam etmek istiyorum.ö

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki havacılık merkezinde Çinli öğrenciler için yapılan pilot uygulamanın başarılı olması halinde, çok sayıda öğrencinin Türkiye'ye gelerek yamaç paraşütü eğitimi alması bekleniyor.

Kaynak: DHA