Eskişehir Çiftçisi Çatak Projesi ile Destekleniyor

2018 yılı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Projesi kapsamında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, il müdür yardımcısı ile şube ve ilçe müdürleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Sever, ÇATAK Programı'nın amacının toprak ve su kaynaklarının korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi olduğunu belirterek proje kapsamında yer alan Eskişehir'in tarım arazilerinde minimum işlemeli tarım, tarım arazilerini iyileştirmeye yönelik taş toplama, çiftlik gübresi, kükürt, jips, drenaj uygulamaları ile su kaynaklarını ve çevreyi korumaya yönelik uygun basınçlı sulama sistemleri seçilerek, kontrollü ilaç ve gübre kullanıldığını ifade etti.

ÇATAK Projesi'nin 10 ilçe, 91 yerleşim birimi, 549 çiftçi ve 33 bin 334 dekar alanda uygulandığını ve toplam 4 milyon 39 bin 29 TL destekleme ödemesi yapılacağını aktaran İl Müdürü Sever, proje sayesinde mevcut tarım arazilerinin iyileştirilerek daha verimli hale getirildiğini ve kontrollü su, ilaç ve gübre kullanılması sonucu çevre kirliliğinin önüne geçildiğini söyledi.

Toplantı ÇATAK Projesi kapsamında 2019 yılı program hedeflerinin değerlendirilmesi, sorun ve çözüm önerilerinin görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR