Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve buna bağlı olarak sivrisinek popülasyonunun artmasıyla birlikte, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi personeli, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen biyolojik ilaçlama eğitimine katıldı.

Yaz mevsiminin başlangıcı ile birlikte sivrisinek ve haşere ile ilaçlama çalışmalarına sorumluluk alanlarında hız veren Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

İlaçlama çalışmaları kapsamında sivrisineklerle mücadele ederken ekosistemdeki diğer canlıların zarar görmesini engellemek ve halk sağlığını korumak için biyolojik ürünlerin kullanılması hakkında ilgili belediye personeline bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim kapsamında gelişmiş ülkelerin sivrisinekle mücadelede kullanmakta oldukları biyolojik ürünleri inceleyen yetkililer, Sivrisinekle Mücadele Programıyla gelecek nesillere kimyasallarla kirletilmemiş su kaynakları bırakmayı hedeflediklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Nikos Dendias Adnan Menderes Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise İlker Kaleli Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:01:06. #1.16#

title