Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve buna bağlı olarak sivrisinek popülasyonunun artmasıyla birlikte, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi personeli, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen biyolojik ilaçlama eğitimine katıldı.

Yaz mevsiminin başlangıcı ile birlikte sivrisinek ve haşere ile ilaçlama çalışmalarına sorumluluk alanlarında hız veren Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

İlaçlama çalışmaları kapsamında sivrisineklerle mücadele ederken ekosistemdeki diğer canlıların zarar görmesini engellemek ve halk sağlığını korumak için biyolojik ürünlerin kullanılması hakkında ilgili belediye personeline bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim kapsamında gelişmiş ülkelerin sivrisinekle mücadelede kullanmakta oldukları biyolojik ürünleri inceleyen yetkililer, Sivrisinekle Mücadele Programıyla gelecek nesillere kimyasallarla kirletilmemiş su kaynakları bırakmayı hedeflediklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler