Eskişehir Büyükşehir kırsalda çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir Büyükşehir kırsalda çalışmalarını sürdürüyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Eskişehir Büyükşehir kırsalda çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt sathi kaplama çalışmaları Sivrihisar kırsalında devam ediyor.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Sivrihisar İlçesi Gülçayır, Buzluca arası Mahalle yolunda yaklaşık 2 kilometre mesafenin asfalt sathi kaplama yapımına başladı. Mevsim şartlarına bağlı olarak yolda meydana gelen bozuk kısımların altyapısını tamamlayan ekipler asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri yol çalışmalarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ettiler. Ekipler iş programı çerçevesinde diğer ilçelerde de programda olan mahalle yollarında çalışmalara devam edecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Cinayet şüphelisi Mohammed'in çorabında kayıp Sally'nin kan izi bulundu

Cinayet şüphelisi Mohammed'in çorabında kayıp Sally'nin kan izi bulundu

 SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KAYIP KIZINI EN SON GÖREN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KAYIP KIZINI EN SON GÖREN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Marcao Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mimar Sinan Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehir Büyükşehir kırsalda çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:59:11. #1.11#