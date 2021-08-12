ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR'DEN AFET BÖLGELERİNE EV EŞYASI DESTEĞİ
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ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR'DEN AFET BÖLGELERİNE EV EŞYASI DESTEĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR'DEN AFET BÖLGELERİNE EV EŞYASI DESTEĞİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz haftalarda meydana gelen ve hala devam eden orman yangınlarında ve selde zarar gören vatandaşlara yardımlarına devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz haftalarda meydana gelen ve hala devam eden orman yangınlarında ve selde zarar gören vatandaşlara yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Antalya, Muğla ve Arhavi'ye çamaşır makinası, buzdolabı ve elektrikli süpürgeler yola çıktı.

Orman yangınlarına ilk günden itibaren personel, itfaiye ve arazöz göndererek söndürme çalışmalarına destek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kalabak Su, yatak, baza, jeneratör, soğutucu araç, temel ihtiyaç ve hijyen malzemeleri, hayvan yemi desteklerinin ardından şimdi de Antalya, Muğla ve Rize'nin Arhavi ilçesine buzdolabı, çamaşır makinası ve elektrikli süpürge gönderdi. "Dayanışma Ruhumuzda Var" diyerek afet bölgelerine desteklerini sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Birçok belediyenin imkanları dahilinde yaraları sarmak için çalıştığını ve desteklerini sürdürdüğünü belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Elbirliği ile evleri zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çabalıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

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ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR'DEN AFET BÖLGELERİNE EV EŞYASI DESTEĞİ - Haberler
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