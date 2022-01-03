Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zarar gören trafik levhalarını onarmaya devam ediyor
Güvenli ulaşım için trafik levhaları büyük önem taşıyor. Sürücülerin yol hakkında eğim, viraj, hız sınırı gibi durumlarda önceden bilgi almasını sağlayan trafik levhalarının herhangi bir sebeple okunamaması, ulaşımda büyük risk oluşturuyor.
ESKİŞEHİR (Bültenler) - Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak, Sulukarağaç, Atalantekke, Tekeciler, Atalan Mahallelerini birbirine bağlayan yoldaki levhaları yeniledi.
Özellikle kırsal ilçelerdeki trafik uyarı levhalarının çok sık zarar gördüğünü belirten yetkililer, trafik levhalarının sürekli kontrol edilerek yenilendiğini ifade ettiler.
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