Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için vektörle mücadele çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 12 kırsal ilçede düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda ekipler kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan bölgelerin dışında 12 ilçede sivrisinek ve karasinekle mücadele ediyor.

Özellikle kırsal mahallelerde sulu gübreliklerin fazlasıyla karasinek lavrası oluşturduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gübrelerin ince bir şekilde kuru olarak serilmesinin ve üstlerinin naylon malzeme ile kapatılmasının büyük önem taşıdığını ifade ettiler. Vektörlerin sulak alanlarda rahatlıkla çoğaldıklarını belirten yetkililer, gereksiz sulamalardan kaçınarak su tasarrufu yapılarak vektör oluşumunun da önüne geçilebileceğini ifade ettiler. Hayvan atıklarının da mutlaka kireçlenmesi gerektiğini belirten yetkililer, üreticiler başta olmak üzere tüm vatandaşlardan vektörle mücadele konusunda kendilerine destek olmalarını istediler.

İlaçlama çalışmaları kent merkezi ve kırsal mahallelerde yaz boyunca devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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