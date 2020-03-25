Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat çekiyor Eskişehir Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında, toplu taşımada sosyal mesafeye dikkat çekildiği bildirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eylem planı kapsamında, toplu taşımada sosyal mesafeye

dikkat çekildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı tramvaylar ve otobüslerde birçok tedbir alan belediyenin, toplu taşıma ile seyahat etmek zorunda kalan vatandaşların sağlığına büyük önem verdiği kaydedildi.

Bu kapsamda araçların tamamına el dezenfektanları yerleştirilirken, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda da görseller ile uyarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir'de yeni tip koronavirüs ile mücadele eylem planını kararlılıkla uygulayan Büyükşehir Belediyesi, büyük risk oluşturan toplu taşımalarda önlemleri artırmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile araçların kapasitesinin yarısından fazla yolcu bulundurulmayan tramvaylar ve otobüslerde vatandaşlar sosyal mesafe konusunda koltuklara asılan duyurular ile uyarılıyor. Tramvaylarda iki kişinin yan yana oturmaması için koltukların yarısına 'Lütfen sağlığınız için bu koltuğa oturmayınız. Mesafenizi koruyunuz!' uyarıları asıldı."

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların araçlara binerken ve inerken el dezenfektanlarını mutlaka kullanmaları gerektiği konusunda da uyarılar yapıldığını ifade etti.

Araç içlerinde ve duraklarda korona virüs ile bilgilendirici duyuruların asıldığını aktaran yetkililer, yolcu sayılarında yüzde 80'e yakın azalmalar olduğunu belirterek, "Evde kal"çağrılarına uyan Eskişehirlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA