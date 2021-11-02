Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden üreticilere yem desteği!

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Ekonomik olarak zor günlerden geçen çiftçilere destek olmak için bugüne kadar ipek böcekçiliği için dut fidanı desteği, tarımsal üretim için tohum ve fide desteği gibi birçok proje üreten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, son olarak hayvancılık yapan üreticilere yem desteğinde bulundu.

Tepebaşı ve Alpu Ziraat Odaları işbirliği ile ihtiyaç sahibi üreticilere ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kendi tarlalarında ürettiği arpa, buğday ve yulafları yem olarak dağıttı. Yem fiyatlarında meydana gelen büyük artışlardan ekonomik olarak etkilendiklerini belirten üreticiler, Büyükşehir Belediyesinin kendilerine verdiği yemlerle bir nebze olsun rahat nefes alabileceklerini ifade ettiler. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar yem desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

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