Eskişehir'de, Beylikova ilçesinde devam etti
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Eskişehir'de, Beylikova ilçesinde devam etti

Eskişehir'de, Beylikova ilçesinde devam etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırsal 12 ilçede düzenlenecek olan açık hava sinema geceleri devam ediyor. İlçelerde yaşayan vatandaşları "Bizim İçin Şampiyon" filmi ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Beylikovalılara sinema keyfini yaşattı.

Açık alan etkinlikleri ile yaz gecelerinde keyifli vakit geçiren Beylikovalılar her yıl birbirinden güzel filmleri kendileri ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

11-12 Ağustos tarihlerinde Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçesinde gerçekleştirilecek film gösterileri ise Büyükşehir Belediyesi tarafından ertelendi. Mihalgazi'de yapılacak etkinlik 16 Ağustos Pazartesi günü 21.00'e ertelenirken, Sarıcakaya ilçesinde düzenlenecek sinema gecesi programı ise ilerleyen tarihlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanacak.

Vatandaşları maske ve mesafe kuralları konusundaki uyarıları yineleyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sinema etkinliklerinde bu konudaki önlemlerin alındığını da ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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