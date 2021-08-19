Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar ve yetişkinler için açtığı yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar ve yetişkinler için açtığı yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar ve yetişkinler için açtığı yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

5 ayrı merkezde kayıt başvurularını alan Büyükşehir Belediyesi yaz spor okullarında çocuklar için 12, yetişkinler için ise 3 ayrı branşta hizmet veriyor.

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl ara verilen yaz spor okulları, 2021 yılı eğitimleri devam ediyor.

28 Haziran'da başlayan ve 5 Eylül'e kadar sürecek yaz spor okullarında katılımcıların yaz aylarını beden ve zihin koordinasyonlarını geliştirecek sosyal aktiviteler içerisinde geçirmeleri amaçlanıyor.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi spor merkezleri, atletizm, basketbol, hentbol, voleybol, futbol, jimnastik, spor/dans, taekwondo, kano, optimist ve judo branşlarında çocuklar için, aerobik, pilates ve fitness branşlarında ise yetişkinlere hizmet veriyor.

Haller Spor Merkezi, Şirintepe Spor Merkezi, Osmangazi Spor Sahası, Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu ve Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde alanında uzman personeller tarafından eğitim gören öğrenciler, hem bedenlerini zinde tutarken, eğlenerek vakit geçiriyor.

Kaynak: Bültenler

Son dakika gündem: ÜNİVERSİTELİ NURSEL, ÇİFTÇİ AİLESİNE HİBE DESTEĞİYLE YARDIM ETTİ
Son dakika gündem: ÜNİVERSİTELİ NURSEL, ÇİFTÇİ AİLESİNE HİBE DESTEĞİYLE YARDIM ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar ve yetişkinler için açtığı yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:49:51. #1.15#

title