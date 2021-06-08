Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' tepkisi
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' tepkisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, iki mahalleyi birbirine bağlayan 10 kilometre uzunluğundaki yolun onarılmasını istedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, iki mahalleyi birbirine bağlayan 10 kilometre uzunluğundaki yolun onarılmasını istedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenen Özyavuz, Kütahya-Eskişehir il sınırı yakınındaki yolu, her gün toplam 110 hane olan Göcenoluk ve Sandıközü mahallesi sakinlerinin kullandığını dile getirdi. Yasa gereği köylerin mahalle statüsüne kavuşmasının ardından grup yollarının tamir ve bakımını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını ifade eden Nasıf Şükrü Özyavuz, "10 kilometrelik grup yolunun tamirini bekliyoruz. Bu yoldan her gün onlarca araç ve iki öğrenci servisi gidip geliyor. Yetkililerden isteğimiz, herhangi bir üzücü olay yaşanmadan yolun bir an önce tamir etmeleridir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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