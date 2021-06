Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 'yol' tepkisi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, iki mahalleyi birbirine bağlayan 10 kilometre uzunluğundaki yolun onarılmasını istedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenen Özyavuz, Kütahya-Eskişehir il sınırı yakınındaki yolu, her gün toplam 110 hane olan Göcenoluk ve Sandıközü mahallesi sakinlerinin kullandığını dile getirdi. Yasa gereği köylerin mahalle statüsüne kavuşmasının ardından grup yollarının tamir ve bakımını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını ifade eden Nasıf Şükrü Özyavuz, "10 kilometrelik grup yolunun tamirini bekliyoruz. Bu yoldan her gün onlarca araç ve iki öğrenci servisi gidip geliyor. Yetkililerden isteğimiz, herhangi bir üzücü olay yaşanmadan yolun bir an önce tamir etmeleridir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

