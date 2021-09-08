Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Ekipler son olarak Batıkent Kavşağı'nın alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak yol genişletmesi yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları ile yapılan protokol kapsamında trafik yoğunluğunu önlemek için yapılan yol genişletme çalışması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Batıkent Kavşağı'nda sıcak asfalt serimi yaptı. Şehir merkezinden İsmet İnönü 1 ve 2 Caddelerine geçiş için kullanılan kavşakta oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan çalışma ile kavşağa dönüşler için bir cep oluşturulmuş oldu.

Bu yıl içinde yılında Kütahya Yolu Fuar Kavşağı ve Yunus Emre Caddesi'nde düzenleme çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde kurumlarla işbirliği yapılarak genişletme çalışmalarının devam edeceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların yapıldığı bölgelerde uyarılara uyulmasını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mansur Yavaş Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:35:38. #1.15#

title