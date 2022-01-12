Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, atölyelerle çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlıyor

Aralık ayında başlayan orff, resim, origami, duygu, güçlü çocuklar eşit haklar, ebeveyn-çocuk, geri dönüşümden kukla ve dolgu oyuncak atölyelerini yavaş yavaş tamamlayan Çocuk Hakları Birimi, çocukların el becerilerini geliştirmesini, yeteneklerini keşfetmelerini ve yeni bilgiler edinmelerini sağlıyor.

Hafta içi okullarındaki eğitimleri devam eden minikler için tatillerde de atölye düzenleyen birim, 24 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında sömestr atölyelerinde çocuklarla buluşacak. 4 yaşından 13 yaşına kadar farklı yaş grupları için sömestr tatilinde orff eğitimi, geri dönüşümden kukla ve dolgu oyuncak yapımı, eğlenceli oyun, karakter tasarım eğitimi, ebeveyn-çocuk, yaratıcı sanat, origami, kolaj, sulu boya ve illüstrasyon, resim, karikatür, çizgi roman, ünlü eserlerle, sanat tarihini keşfediyoruz, güzel konuşma ve çocuk iletişim atölyeleri düzenlenecek. Tatil atölyelerinin kayıtları 17 Ocaktarihinde başlayacak.

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