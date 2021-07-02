Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Olağan Olarak 08 Temmuz 2021 Perşembe Günü Saat 16.00'Da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür...
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Olağan Olarak 08 Temmuz 2021 Perşembe Günü Saat 16.00'Da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür...

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Olağan Olarak 08 Temmuz 2021 Perşembe Günü Saat 16.00'Da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür...
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, olağan olarak 08 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 16. 00'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Binası)'nda toplanacaktır.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, olağan olarak 08 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 16. 00'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Binası)'nda toplanacaktır.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, olağan olarak 08 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 16. 00'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı (Opera Binası)'nda toplanacaktır.

02. 07. 2021

Kaynak: Habermetre

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Olağan Olarak 08 Temmuz 2021 Perşembe Günü Saat 16.00'Da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür... - Haberler
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