Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e Büyük İlgi
Yılmaz Büyükerşen,"Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu Anıtkabir'den Maltepe'ye gelmiş gözüküyor"Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHAAdalet Mitingi'nin yapıldığı Maltepe Parkı'na gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, miting alanına girişte çevresindekiler tarafından ilgi...
Yılmaz Büyükerşen,
"Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu Anıtkabir'den Maltepe'ye gelmiş gözüküyor"
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
Adalet Mitingi'nin yapıldığı Maltepe Parkı'na gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, miting alanına girişte çevresindekiler tarafından ilgi ve alkışlarla karşılandı. Büyükerşen kalabalığın içinden alkışlar eşliğinde ilerledi.
"DEMOKRASİ TARİHİMİZDE AYRI BİR YERİ OLACAK"
DHA'ya konuşan Yılmaz Büyükerşen, "Bugün tarihi bir günü yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu Anıtkabir'den Maltepe'ye gelmiş gözüküyor. Toplumun bütün kesimlerinden kadın-erkek, genç-ihtiyar adalet aradığını dillendirmek için bugün Maltepe'de… Bugünkü mitingin demokrasi tarihimizde ayrı bir yeri olacak" dedi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Yılmaz Büyükerşen'in alana gelişi
-Alkışlarla karışanması
-Büyükerşen ile fotoğraf çektirmek isteyenler
-Büyükerşen ile röp.
-Genel ve detaylar