Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Büyük İlgi

Adalet Mitingi'nin yapıldığı Maltepe Parkı'na gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, miting alanına girişte çevresindekiler tarafından ilgi ve alkışlarla karşılandı. Büyükerşen kalabalığın içinden alkışlar eşliğinde ilerledi.







"DEMOKRASİ TARİHİMİZDE AYRI BİR YERİ OLACAK"



DHA'ya konuşan Yılmaz Büyükerşen, "Bugün tarihi bir günü yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu Anıtkabir'den Maltepe'ye gelmiş gözüküyor. Toplumun bütün kesimlerinden kadın-erkek, genç-ihtiyar adalet aradığını dillendirmek için bugün Maltepe'de… Bugünkü mitingin demokrasi tarihimizde ayrı bir yeri olacak" dedi.



- İstanbul