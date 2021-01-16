ESKİŞEHİR - Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
16.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:49
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık