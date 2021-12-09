Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yarın ve hafta sonunda fırtına bekleniyor - Haberler
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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yarın ve hafta sonunda fırtına bekleniyor

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yarın ve hafta sonunda fırtına bekleniyor
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için yarından itibaren 3 gün sürecinde kuvvetli rüzgar ve tam fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için yarından itibaren 3 gün sürecinde kuvvetli rüzgar ve tam fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, 4 ilde yarın saat 00.00'dan itibaren rüzgarın güneyli yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde hamleli olarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Rüzgarın etkisini 11 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde azaltacağı belirtilen açıklamada, aynı gün akşamdan itibaren 12 Aralık Pazar akşamına kadar sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz savrulması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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