Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hafta sonu ılık ve yağışlı geçecek
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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hafta sonu ılık ve yağışlı geçecek

08.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:18
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hafta sonu ılık ve yağışlı geçecek

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in hafta sonu ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği bildirildi.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in hafta sonu ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesi etkili olacak.

İlk olarak bölgenin kuzey ve batısında görülecek yağışların, Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda görülecek yağışlarla biraz azalacağı ancak bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

11 Ocak pazartesi ve 12 Ocak salı günleri ise sıcaklıkların bölge genelinde artarak mevsim normallerinin 8 ila 13 derece üzerine çıkacağı, hafta ortasında hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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