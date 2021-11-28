Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için sağanak uyarısı - Haberler
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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için sağanak uyarısı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için sağanak uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, söz konusu 4 ilde yarın saat 06.00'dan itibaren gün boyu sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Bursa ve Bilecik genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar Eskişehir ve Kütahya genelinde kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram düşmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım ve ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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