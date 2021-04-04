Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bu gece saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bu gece saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 ilde bu geceden itibaren "kuvvetli ve çok kuvvetli yağış" olayının yaşanmasının beklenildiği bildirildi.

Metrekareye 21-75 kilogram yağış düşeceği tahmin edilen açıklamada, ulaşımda aksama, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar