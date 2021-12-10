Eskişehir-Bursa kara yolunda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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Eskişehir-Bursa kara yolunda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Eskişehir-Bursa kara yolunda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması çerçevesinde Eskişehir'de trafik ekiplerince denetim yapıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması çerçevesinde Eskişehir'de trafik ekiplerince denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolunda yaptığı kontrollerde, lastiklerin diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara sahip olup olmadıklarını denetledi.

Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Lastikleri uygun olmayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Eskişehir-Bursa kara yolunda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Eskişehir-Bursa kara yolunda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Eskişehir-Bursa kara yolunda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Eskişehir-Bursa kara yolunda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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