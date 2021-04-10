Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı
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Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı

Kısıtlamasının ikinci haftasında da sessizliği bürünen Eskişehir caddeleri boş kalırken, sokakta yaşayan hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Kısıtlamasının ikinci haftasında da sessizliği bürünen Eskişehir caddeleri boş kalırken, sokakta yaşayan hayvanlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Kontrollü normalleşme ile yayınlanan son haritada kırmızı yani yüksek riskli bölgede yer alan Eskişehir'de hafta sonu yasakları geçen hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor. Sadece market ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkan birkaç vatandaş ve çalışmaya devam eden işletmeler dışında kimsenin olmadığı sokaklarda sessizliğin hakim oldu. Hafta içi insanlar tarafından sıkça tercih edilen ve gün içerisinde oldukça kalabalık olan İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri, hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte boş kaldı.

Sokak hayvanları kısıtlamadan mutlu

Öte yandan hava sıcaklığının 3 derece olduğu, güneşin bulutlar arasından zaman zaman kendini gösterdiği sabah saatlerinde sokak hayvanları keyifle güneşlendi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı
Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı
Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı
Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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