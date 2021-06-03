Eskişehir bölgede TÜFE oranı daha yüksek çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2021 ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, Eskişehir'in de bulunduğu bölgede daha yüksek çıktı.