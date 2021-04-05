Eskişehir bölgede TÜFE oranı daha yüksek çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2021 ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, Eskişehir'in de bulunduğu bölgede daha yüksek çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2021 ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, Eskişehir'in de bulunduğu bölgede daha yüksek çıktı.
Ülke genelinde TÜFE yıllık yüzde 16,19, aylık yüzde 1,08 artarken, bu oran Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dahil olduğu bölgede yıllık yüzde 16,83 ve aylık yüzde 1,37 arttı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı