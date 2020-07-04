Eskişehir bölgede TÜFE daha yüksek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı verilere göre; Eskişehir'in de yer aldığı bölgedeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ülke ortalamasından daha yüksek çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı verilere göre; Eskişehir'in de yer aldığı bölgedeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ülke ortalamasından daha yüksek çıktı. Ülke genelinde Haziran 2020 TÜFE oranı yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13; Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dahil olduğu TR 41 bölgede ise, TÜFE yıllık yüzde 13,43, aylık yüzde 1,71 arttı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İHA