Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vakalar düşüşe geçti

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düşüş gösterdi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düşüş gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, 14-20 Ağustos haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 296,57'den 52,43 oranında azalarak 244,14 seviyesine düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 157,80'den 157,28'e geriledi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı, 128,93'ten 22,4 düşerek 106,53 oldu. Mavi kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı yüzde 83,6'ya yükselirken, Bilecik'te 82.3, Kütahya'da ise 74,6 seviyesine çıktı.

HARİTALAR 'KIRMIZI'

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka düşüşleri yaşanmasına karşın, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında üç şehrin hala 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen