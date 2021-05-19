Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka oranları düştü
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Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka oranları düştü

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka oranları düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasında, Eskişehir ile komşu iller Bilecik ve Kütahya'da vaka oranları düştü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasında, Eskişehir ile komşu iller Bilecik ve Kütahya'da vaka oranları düştü. Bilecik, 100 bin kişide 156,37 oranıyla en yüksek vakaya sahip iller arasında yer aldı. 3 kentte, kırmızı ağırlıklı olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında risk haritası da yeşil ve maviye döndü.

Sağlık Bakanlığı 8- 14 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka oranı, 100 bin kişide 245,83'ten 99,57 düşüşle 146,26'ya geriledi. Nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka oranı 259,24'ten 102,87 düşüşle 156,37'e indi. Yaklaşık 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka oranı 273,46'dan 121,38 düşüşle 152,08 seviyesine geriledi. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka oranları, güncellenen HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kırmızı ağırlıklı olan kentlerde bölgeler, yeşile ve düşük risk anlamına gelen maviye döndü.Bu arada, Bilecik 100 bin kişi 156,37 oranıyla Erzurum (192,28), İstanbul (184,78), Ağrı (182,84) ve Rize'nin (167,27) ardından Türkiye'de en vaka yüksek orana sahip iller arasında yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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