Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka oranı düştü
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Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka oranı düştü

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka oranı düştü
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre Eskişehir, Bilecik ile Kütahya'da vaka oranı düşerken, 3 kentte de kırmızı ağırlıklı alanlar, maviye döndü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre Eskişehir, Bilecik ile Kütahya'da vaka oranı düşerken, 3 kentte de kırmızı ağırlıklı alanlar, maviye döndü.

Sağlık Bakanlığı, 15-21 Mayıs haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka oranı, 100 bin kişide 146,26'dan 25,54 düşüşle 120,72'ye geriledi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka oranı 156,37'den 32,92 düşüşle 123,45'e indi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka oranı 152,08'den 17,17 düşüşle 134,91 oldu.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka oranı, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kırmızı ağırlıklı kentlerde bölgeler, düşük risk anlamına gelen maviye döndü.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik ayrıca 100 bin kişide vaka oranı 120 seviyesinin üzerinde olan 12 şehir arasında yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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