ESKİŞEHİR, BİLECİK VE KÜTAHYA'DA SOKAK KISITLAMALARI ARTIŞ HIZINI DÜŞÜRDÜ

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasında Eskişehir'in yanı sıra Kütahya ve Bilecik'teki vakalarda artış hızının hafta sonu yasaklarının etkisiyle düşüşe geçtiği görüldü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasında Eskişehir'in yanı sıra Kütahya ve Bilecik'teki vakalarda artış hızının hafta sonu yasaklarının etkisiyle düşüşe geçtiği görüldü. Eskişehir'de son 3 haftalık periyotta artış oranları 165,95 ve 135,78 olurken, son verilerle artışın 80,15'e gerilediği görüldü. Eskişehir 100 bin nüfusta 605,15'e ulaşırken, Bilecik'te 13,72 artışla 494,25, Kütahya'da ise 95,2 artışla vaka oranları 375,77'ye yükseldi. Eskişehir'de artan vakalar yoğun bakım ve hasta sayısına da yansırken, 13'ü son 4 günde olmak üzere koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 840'ı geçti.

Sağlık Bakanlığı 10-16 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 524,85'ten 80,15 artışla 1 haftada 605,15'e yükselerek 'çok riskli' şehirler arasında yer aldı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte vaka artışı endişe yaratırken, günlük pozitif vaka sayısı ise 850'nin üzerine çıktı. Bakanlığın günlük şehir tablosuna göre Eskişehir'de PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 7 bin 231'i aşarken, koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi'nde 29'u entübe, 127'si yoğun bakım olmak üzere 695 hasta halen Covid-19 servislerinde tedavi görüyor.

4 GÜNDE 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın Mart ayından bu yana Eskişehir'de, 561 bin 46 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 76 bin 341 kişinin sonucu pozitif çıktı, 68 bin 270 kişi ise koronavirüsü atlatarak iyileşti. Koronavirüs nedeniyle 13'ü son 4 günde olmak üzere 840 kişi hayatını kaybetti.

HAFTA SONU KISITLAMASI ARTIŞ HIZINI DÜŞÜRDÜ

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlayan 'kısmi kapanma?, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'teki haftalık artış hızını düşürdü. Eskişehir'de son 3 haftalık periyotta artış, 100 bin nüfusta 165,95 ve 133,78 olurken, sokak ve seyahat kısıtlamasının ardından artış hızı 80,15'e geriledi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik'te 100 bin kişide vaka oranı 480,53'ten 13,72 artışla 494,25'e ulaştı. Nüfusu 580 bin olan Kütahya'da ise vaka oranı 280,57 seviyesinden 95,2 artışla 375,77'ye çıktı.

HARİTALAR TAMAMEN KIZARDI

Risk oranlarında 100 bin nüfusta 600 oran seviyesini aşan 10 şehir arasında yer alan Eskişehir'de vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamının 'düşük risk' anlamına gelen 'mavi' renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından tamamen kırmızıya boyandı. Bilecik ve Kütahya'daki artışlarda haritaya yansıdı. İki şehirde de daha önce 'mavi' olan kısımlar kırmızıya büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı