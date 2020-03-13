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Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 2

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın ettiTÜRKİYE'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için...

13.03.2020 00:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:41
Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 2

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti

TÜRKİYE'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs terminallerine akın etti. Otobüs firmalarının sistemleri kilitlenirken, uzun kuyruklar oluştu.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, bilet bulabilmek için uzun süre bekledi. Aşırı yoğunluk nedeniyle sistemlerinin kilitlendiğini söyleyen firma yetkilileri, ek seferler koyarak yoğunluğu gidermeye çalışacaklarını söyledi.

Memleketine gitmek istediğini belirten Afra Türeske, Gidebilirsem Manisa'ya gideceğim. Tatil olduğunu biz derste olduğumuz için geç öğrendik. Ama millet ne ara valiz hazırladı, ne ara bilet aldı anlamadık dedi.

Otobüs firması yetkilisi Hüseyin Güntan ise, Koronavirüs nedeniyle yapılan tatilden dolayı yoğunluk yaşanıyor. Bütün üniversite öğrencileri burada. Herkes evine gitmeye çalışıyor. 1 saat içinde otogar ana baba günü oldu. Şu anda biletleri yok satıyoruz. Bütün öğrenci arkadaşlar internete yüklenince sistemler çöktü. Ek seferler açılacak diye konuştu.

BİLECİK'TE DE AYNI YOĞUNLUK

Bilecik'te, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri de memleketlerine gitmek üzere otobüs işletmelerinin şehir merkezinde bulunan yazıhanelerine gitti. Bilet almak için yazıhaneler önünde uzun kuyruklar oluşturan üniversite öğrencilerinin heyecanlı bir şekilde ailelerini arayıp okulların tatil edildiğini bilgisini verdikleri görüldü.

YOĞUNLUĞA KARŞI 'AKTARMALI GİDİŞ' ÖNLEMİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de tatil haberini alan Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri otobüs yazıhanelerine gitti. Dumlupınar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü öğrencisi Abdullah Dönmez, Yalova'da yaşıyorum ama burada üniversite okuyorum. Koronavirüs nedeniyle verilen tatilde memleketimize gideceğiz. İnşallah ülkemizde bu hastalık daha fazla yayılmaz. Henüz bilet bulamadım ve aktarmalı olarak gitmeyi düşünüyorum. Bursa üzerinden aktarma veya da farklı illerden aktarmalı gideceğim. Arkadaşlar alabiliyorlarsa internet üzerinden bilet alsınlar ama sistemler şu an kapanmış. Herkese iyi yolculuklar ve sağlık dilerim dedi.

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Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 2

Kaynak: DHA

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Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 2

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