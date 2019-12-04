Eskişehir beyaza büründü

04.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:30

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı adeta şehrin üstünde beyaz bir örtü oluşturdu.



Kış aylarının gelmesiyle ülke genelinde soğuyan havalar, Eskişehir'de de hissedildi. Meteorolojinin yaptığı uyarılarla kar yağışının geleceği bildirilirken, tüm yurtta gerekli önlemler alındı. Eskişehir'de de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı giderek etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde adeta beyaz bir örtü ile kaplanan sokaklarda, belediye ekipleri tarafından da çalışmalar başladı. Sokaklarda kar yağışından korunmak isteyen insanlar şemsiye ile dolaşırken, bazı vatandalar ise kapalı yerlere, duraklara sığındı. Akşama kadar aralıklar ile kar yağışının devam edeceği bildirilirken, yetkililer kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA