Eskişehir Basket, Ligden ve Şampiyonlar Ligi'nden Çekildi

Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldı.

Eskişehir Basket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam yapılan Eskişehir Basket SK yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre; Takımımızın 2018-2019 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacağı kararı alınmıştır. Detaylı açıklama en yakın zamanda yapılacaktır" denildi.

(İHA)