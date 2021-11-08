Eskişehir Başarı Ödülleri'nden Radyo A'ya "En İyi Radyo Programcısı Ödülü"

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi'nin kurumsal radyosu 101. 7 Radyo A, birbirinden başarılı radyo programlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda Eskişehir'de gelenekselleşen, halkın ve jürinin oylarıyla pek çok dalda ödülün sahiplerini bulduğu Eskişehir Başarı Ödülleri'nde "En İyi Radyo Programcısı Ödülü" Anadolu Üniversitesi Radyosu Radyo A'nın programcısı aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahı olarak görev yapan Prof. Dr. Murat Vural'ın oldu.

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