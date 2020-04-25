ESKİŞEHİR AYNI GÜN YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
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ESKİŞEHİR AYNI GÜN YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

ESKİŞEHİR'de, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede hem lösemi, hem de koronavirüs teşhisi konulan Necdet Çelen (37), koronavirüs tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi.

25.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:45
ESKİŞEHİR AYNI GÜN YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

ESKİŞEHİR'de, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede hem lösemi, hem de koronavirüs teşhisi konulan Necdet Çelen (37), koronavirüs tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi. Lösemi tedavisi devam eden Çelen, "Covid 19'u yendim, lösemiyi de yeneceğim" dedi.

Özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Necdet Çelen, Mart ayının son günlerinde 2 gün süren yüksek ateş şikayetiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servis'ine gitti. Çelen'e burada yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi konuldu. Daha sonra akciğerlerinde de lekeler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Çelen, hastanede tedaviye alındı. İki günü yoğun bakımda olmak üzere 17 gün hastanede kalan Çelen, koronavirüsü yenerek taburcu edildi.

'COVİD-19'U YENDİM, LÖSEMİYİ DE YENECEĞİM'

Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde ailesiyle birlikte karantinaya devam eden Necdet Çelen, kendisine lösemi teşhisi konulduktan sonra hayatının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini söyledi. Koronavirüs tedavisinin ardından lösemi tedavisine devam edildiğini belirten Çelen, "Mart'ın son günlerinde özellikle akşamları ateşim yükselmeye başladı. Daha öncesinde de halsizlik ve kilo kaybım vardı. Ateşim yükseldiği için eşimle birlikte şüphelendik. Eşimin de baskısıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servis'ine gittim. Orada kan alındı, akciğer röntgeni çekildi. Ateşim yüksek olduğu için serum taktılar. Aradan 2- 3 saat geçtikten sonra kan değerlerimde bir sıkıntı olduğundan dolayı tekrar kan aldılar. Acil doktoru yanıma gelip, 'sizin kan değerlerinde bir sıkıntı var. Lösemi olabilirsiniz' dedi. O anda başımdan kaynar sular indi. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Aynı zamanda ciğerlerimde leke olduğu için Covid-19'dan şüphelendiler" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ BANA ÇOK DESTEK OLDU, MORAL VERDİ'

Lösemi ve koronavirüs tespitinin ardından hastaneye yatış yaptığını anlatan Çelen, bu süreçte ilaçlı tedaviye başlandığını belirterek, "Sağlık çalışanlarımız bana çok destek oldu, moral verdi. Kendi evimde gibi hissettim. Bu hastalığı yenmekte moral çok önemli. Ümidimi hiçbir zaman yitirmedim. Eşim, arkadaşlarım, akrabalarım çok destek oldular bu süreçte. Yatarken hiçbir sıkıntı yaşamadım, ama ayağa kalktığım zaman nefes darlığı ve çok öksürüğüm oluyordu. İki gün de yoğun bakımda kaldım. Değerlerim normale dönünce beni tekrar servise aldılar. 17 gün hastanede tedavim sürdü. İyileştim ve taburcu oldum. Lösemi tedavim için doktor kontrolü altındayım. İnşallah onu da yüksek moralle atlatıp, hayatıma sağlıklı mutlu ve huzurlu bir şekilde devam edeceğim. Covid-19'u yendim, lösemiyi de yeneceğim. Diğer hastalar da kesinlikle ümitlerini yitirmesinler. Her zaman moralli, umutlu olsunlar. Hayata bağlı kalsınlar. Çünkü bu hastalığı yenmenin en büyük desteği moral. Umudumuzu yitirmeyelim. Sağlığımız için kurallara uyalım. Temizliğe, hijyene dikkat edelim. En önemlisi evimizde kalalım" diye konuştu.

'NECDET ATLATTI, HERKES ATLATABİLİR'

Necdet Çelen'in eşi Derya Çelen (31), eşinin yoğun bakıma alındıktan sonra kendilerinin çok etkilendiklerini söyledi. Moralini yüksek tutan herkesin koronavirüsü atlatabileceğini anlatan Derya Çelen, "Evde çocuğumuz olduğu için eşim hastaneye tek başına gitti. Gece beni aradı ve kendisine lösemi teşhisi konulduğunu söyledi. O an inanamadım, yanlış teşhis olabileceğini düşündüm. Lösemiyi sindirmeye çalışırken sonrasında bir de Covid-19 testi pozitif çıktı. Necdet biraz karamsar bir insan olduğu için hem koronavirüs, hem de lösemi çıkınca atlatamayacağını düşündüm. Bize herkes çok destek oldu. 16 gün oğlumla birlikte evde yalnız kaldım. Bizde de virüs varsa başka birisine bulaştırmak istemedik. Necdet yoğun bakımda yatarken çok etkilendik. Ben de koku ve tat alamadığım için 2 defa test yaptırdım ama sonuçları negatif çıktı. Herkes moralini yüksek tutsun. Necdet, hem lösemi hem de koronavirüs teşhisi konulmuşken atlattı. Herkes atlatabilir. Evde kalın, kurallara uyalım" dedi.

ESKİŞEHİR AYNI GÜN YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİĞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ, LÖSEMİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kaynak: DHA

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