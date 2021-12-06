ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir aylar sonra vaka artışında ilk 10'a girdi

ESKİŞEHİR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı koronavirüs verilerinde Eskişehir yüzde 23,07'lik artışla vaka sayısı en çok artan 7'nci il oldu.

Eskişehir'de, bir önceki hafta 100 binde 253,14 olan koronavirüse yakalanan vatandaş sayısı, yeni tabloda 100 binde 311,53'e yükseldi. Açıklanan verilere göre vaka artışı Eskişehir'de son 1 haftada yüzde 23,07'lik bir artış görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı en çok vaka artışı görülen iller listesinde Eskişehir 7'nci sırada yer aldı. Eskişehir yüzde 23,07'lik artış ile aylar sonra vaka sayılarındaki artışta listeye girmiş oldu.

"'Merak etmeyin biz aşımızı olduk' tarzında konuşuyor"

Yaşanan bu durumu değerlendiren vatandaşlar, endişelerini dile getirirken, tedbirlerdeki gevşekliğe işaret ettiler. Eskişehir'de uzun yıllardır esnaf olan Kezban Er, birçok insanın tedbirlere dikkat etmediğini söyledi. Dükkana gelen bazı müşterilerin aşı yaptırmanın rahatlığını taşıdığını, fakat herkesin de aynı olmadığını, bazı kesimlerin çift maske bile taktığını belirten Er, "İnsanlar artık maskelerden tamamen bıktı. Çünkü artık boğuyor. Bundan dolayı da maskelere çok dikkat ettiğimizi söyleyemeyiz. Toplum olarak zaten çok fazla dikkatli değiliz. İnşallah kısa zamanda geçer diyorum. İçeri giren birçok müşteri 'Merak etmeyin biz aşımızı olduk' tarzında konuşuyor. Şuan için ne kadar aşı olunursa olunsun vaka sayıları yüksek seviyede. Eskişehir'de vaka artışında 7'nci sıraya çıktı. Aşılara rağmen hala hastalık devam ediyor. Aşının insanlar üzerindeki etkisini tam olarak kestiremiyoruz. Çünkü aşı vuruldum diyerek gelenlerin bazıları da çift maske takıyor. İnsanların bir kısmı hiç tedbir almazken bir kısmı çift maske takıyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar çok rehavete kapılıyor"

Sosyal alanlarda mesafeye uyulmadığı ve maske takılmadığı için vaka sayılarının etkilendiğini belirten Atakan Gürlek isimli genç ise, "Çoğu insan tedbirlere uymuyor. Bazen ben bile uymuyorum. Çoğu kafede sosyal mesafe diye bir şey yok. İnsanlar kafeye girdiğinde maskelerini çıkartıp oturuyor. Bu da vakaların artışını etkiliyor. İnsanlar çok rehavete kapılıyor. 'Aşı oldum bana bir şey olmaz' diyorlar. Hiçbir kanıt olmadığı için bulaşmaması garanti değil" dedi.

"Temkinli olmak her zaman iyidir"

Yahya Urak ise, sosyal mesafenin ve maske kuralının uyulmasına dikkat çekerek aşı yaptıranların yanlış algıda olduğunu belirtti. Hastalıktan korunmak için temkinli davranmanın faydalı olduğunu belirten Urak, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'in sokaklarına, neresine bakarsan koronavirüsün ilk çıktığı zamanlardaki gibi maske takılmıyor. Şuan herkes rahatına göre davranıyor. Şuan bir kafeteryaya, restorana, kahvehaneye gittiğimiz zaman insanlar dip dibe oturuyor. Hastalık böyle bitmez zaten. Sosyal mesafeyi herkes korumalı. Devletimizin milletimizin dediği şeyleri yapmalılar. Bazıları 'Ben aşı oldum. Hasta olmam' diyor. Hastalık sadece aşıyla olmuyor. Temkinli olmak her zaman iyidir."