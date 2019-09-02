Eskişehir av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu

02.09.2019 18:17

Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu

AV yasağının sona ermesinin ardından Eskişehir'de tezgahlar balıkla dolarken, sezonun başı olması nedeniyle sınırlı sayıda gelen hamsi ve istavritin kilosu 20 ve barbun ise 35 liradan satılmaya başlandı.

Av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından Eskişehir'e gelen balıklar tezgahları doldurdu. Yaklaşık 4 aydır taze balığa hasret kalanlar soluğu balıkçı tezgahlarında aldı. Sezonun ilk günleri olması nedeniyle hamsi ve istavritin kilo 20 liradan, uskumru 20, sardalya 15, mezgit 30, barbun ise 40 liradan satışa sunuldu. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Aslanbenzer, fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşüşe geçeceğini belirterek, 'Şu an av mevsimi açıldı ama deniz suyu çok sıcak olduğu için balıklar biraz dağınık. Fiyatlarda 20 lira civarında. Bu 10-15 gün sonra havaların biraz daha soğumasıyla ve balıkların bir araya gelmesiyle birlikte daha da bollaşır. Bu sene hamsi, istavrit bol. Ancak palamut geçen seneye göre daha az. Havanın da sıcak olmasından dolayı hamsi alan müşteri sayısı yüzde 40 diyelim. Müşterilerimizden özellikle aldıkları yeri iyi belirlemesini tavsiye ediyorum. Şoklu balıkla, taze balık arasında çok fark vardır. Özellikle balığın gözünden anlayabilirler bu durumu. Ama özellikle sırt kısmına ve göz kısmına dikkat etmeliler. Balığın karnı patlak ve yumuşak değil sert olmalıö dedi.

FİYATI 1 GÜNDE 5 LİRA DÜŞTÜ

Balıkçılardan Selahattin Arslan da sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında da düşüş yaşandığını söyledi. Hamsi kilo fiyatının 1 günde 5 lira düştüğünü anlatan Arslan, 'Şu anda bu balıklar yeni gelmesine rağmen dün 25 liraydı bugün ise 20 lira. Yarın öbür gün balığın daha ucuz olacağını düşünüyoruz. Geçen sene hamsi balığı ufaktı bu sene ise iri. Bu sene çok büyük bir beklentimiz var. Biz hamsi balığının 10 liraya düşmesini istiyoruz ki herkes yesin ve faydalanabilsin. Balık pahalılaştığı zaman zengin yemeği oluyor, ucuzladığı zaman ise fakir yemeği oluyorö şeklinde konuştu. Balık almak için tezgahları dolaşan Erdoğan Karaaslan da fiyatların daha da ucuzlaması gerektiğini savundu. Karaaslan, 'Halkımızın yiyebilmesi için fiyatların biraz daha ucuzlaması gerekiyor tabi ki. İlk aşama için fiyatlar uygun değil ama ileriki zamanlarda yani özellikle de havalar soğuduğunda fiyatlar düşecek büyük bir ihtimalle" dedi.

Kaynak: DHA