Eskişehir aşılamada yine ilk 10'a girdi - Haberler
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Eskişehir aşılamada yine ilk 10'a girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir aşılamada yine ilk 10'a girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan korona virüs aşılama verilerine göre, Eskişehir yurt genelinde en çok aşı yapan iller arasında 10'uncu sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan korona virüs aşılama verilerine göre, Eskişehir yurt genelinde en çok aşı yapan iller arasında 10'uncu sırada yer aldı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdelerinin bulunduğu tabloya göre; Türkiye genelinde 1'inci doz aşı yapılma oranı yüzde 84,02, 2'nci doz aşı yapılma oranı yüzde 66,35 oldu. Tüm dozlar dahil edildiğinde yapılan toplam aşı sayısı ise 103 milyon 526 bin 811'e ulaştı.

Bir süredir ilk 10'daki yerini diğer illere kaptıran Eskişehir'in, 15 Eylül tarihli tabloda tekrar sıralamaya girdiği görüldü. En çok aşılama yapılan iller listesinde yüzde 88,9'luk bir aşılama oranına sahip olan Antalya'nın ardından 10'uncu sıraya yerleşen Eskişehir'de, yüzde 87,9'luk bir aşılama oranı yakalandı.

(Mısra Ezginur Göçer-İHA)

Eskişehir aşılamada yine ilk 10'a girdi

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