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Eskişehir aşılamada 7'nci sırada

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Eskişehir aşılamada 7'nci sırada

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Eskişehir en çok aşı yapılan iller arasında 7'nci sırada yer alıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Eskişehir en çok aşı yapılan iller arasında 7'nci sırada yer alıyor.

Aşılama oranlarını gösteren haritada yüzde 82,8 ile mavi kategoride bulunan Eskişehir, en çok aşı yapılan iller arasında 7'nci sırada yer alıyor. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdelerinin bulunduğu tabloya göre, Türkiye genelinde 1'inci doz aşı yapılma oranı yüzde 90,41 ve 2'nci doz aşı yapılma oranı yüzde 80,86 oldu. Ayrıca 3'üncü doz aşılama da dahil olmak üzere toplam uygulanan aşı sayısı 119.726.075 ulaştı. En çok aşı yapılma oranına sahip olan il ise yüzde 84,6 ile Ordu oldu.

(İHA)

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