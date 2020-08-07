Eskişehir Aşçılar Derneğinden Lokantacılar Odasına ziyaret Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya Ar-ge Egitim kurulu,Danışma kurulu ve Kadın kolları komisyon üyeleri ile birlikte Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen'i makamında ziyaret ettiler.

Dernek Başkanı Kaya ; Eskişehir'de Lokantacılar Odası ile birlikte bir çok proje gerçekleştirdik.

Pandemi sonrası Derneğimize üye sektör'de çalışan aşçı ve yardımcı personelin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunarak,gün birlik olma,biribirimize destek olma günüdür dedi.

Türk Mutfağının öneminden de bahsederek,2500 çeşidi aşkın yemek türü ile dünyanın en zengin üç mutfağından birisiyiz fakat bugün geldiğimiz noktada fast food kültürüne yenik düşmüş bulunmaktayız.

Eskişehir gastronomi platformu çatısı altında paydaşlarımızla,unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizi tekrar gün yüzüne çıkarmak için elimizi taşın altına koyup, elbirliği ile projemizi gün yüzüne çıkarmak için sabırsızlanıyoruz dedi.

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ise dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süreci her ne kadar sosyal hayatı ve turizmi etkilediyse de,yeni normalleşme sürecinde kaldığımız yerden devam ederek,Seyit Battal Gazi ,Yunus Emre ve Nasrettin Hoca'nın diyarı olarak bilinen kültür başkenti şehrimizde,son yıllarda artan turizmden payımızı artırmak istiyoruz diyerek,bunun için 14 ilçe Belediyemiz ve Yörelere ait hemşeri derneklerimizle birlikte unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizi tekrar gün yüzüne çıkarmak için kurmuş olduğumuz Gastronomi platformunu pandemi sonrası tekrar kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.

Hizmet sektöründe görev yapan aşçılarımız ve işletme sahiplerimiz ayrılmaz bir bütündür,adeta et ve tırnak gibidirler,böylesi zor günleri karşılıklı anlayış içinde elbirliği ile en az zararla atlatmanın yolunu mutlaka bulacağız diye ifade etti.

Pandemi sürecinde Bakanlığımız tarafından belirtilen tüm hijyen kurallarını harfiyen yerine getiren lokantalarımız,tüm hemşerilerimize gönül rahatlığı ile hizmet vermeye tereddütsüz hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler